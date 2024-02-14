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        Diyarbakır'da okulların ısıtma sistemindeki arızaları meslek lisesi öğrencileri gideriyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da meslek lisesi öğrencileri, okullardaki ısıtma sisteminde ortaya çıkan arızaları gideriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:41
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        Diyarbakır'da okulların ısıtma sistemindeki arızaları meslek lisesi öğrencileri gideriyor
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        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da meslek lisesi öğrencileri, okullardaki ısıtma sisteminde ortaya çıkan arızaları gideriyor.

        Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümündeki 3 öğretmen ve öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında okullarda ısıtma sisteminde yaşanan sorunlara müdahale ediyor.

        Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde şu ana kadar 25 okulun ısıtma problemini çözdü. Bu sayede öğrenciler sahada yaptıkları çalışmayla mesleklerinde ilerleme gösterirken, öğrencilerin de sıcak bir ortamda eğitim almalarını sağlıyor.

        Protokol kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokuluna giden öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekip, okulda zaman içerisinde yıpranmadan kaynaklı yeterli ısı sağlayamayan radyatör peteklerini değiştirdi.

        - "Öğrencilerimiz bu sayede deneyimli hale geliyor"

        Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Işın, AA muhabirine, okulda yapı tesisat sistemleri ve elektrik elektronik sistemleri olmak üzere 2 bölümlerinin olduğunu söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol çerçevesinde işler aldıklarını, öğretmen ve öğrencilerin bu işlerde çalıştığını belirten Işın, gittikleri okullarda kazan değişimi, petek radyatör ve hidrofor değişimi, hidrofor bakım onarımı olmak üzere ısıtma ile ilgili her türlü tesisat işlerini yaptıklarını kaydetti.

        Özellikle kış mevsiminde okullarda yaşanan kalorifer sistemleri arızalarına anında müdahale ettiklerini bildiren Işın, bu sayede öğrencilere daha sıcak bir okul ortamı sunduklarını dile getirdi.

        Kendi öğrencilerinin de bu çalışmayla teorik ve pratik anlamda geliştiğini, maddi anlamda ekonomilerine katkı sağladığını ifade eden Işın, şöyle konuştu:

        "Okullarda zaman içerisinde meydana gelen yıpranmalar sonucunda oluşan arızaları gidermek için ısıtmayla ilgili her türlü tesisat alanında çalışma yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede deneyimli hale geliyor. Öğretmenlerle beraber çalıştığı zaman beceri ve teknik olarak iş piyasasına hazır hale geliyor."

        - "Sorunlara müdahale ediyoruz"

        Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni Hayrettin Daldaban ise gelen talepler doğrultusunda okullardaki sorunlara müdahale ettiklerini bildirerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda okulların ısıtma sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini anlattı.

        8-10 kişilik gruplar halinde çalıştıklarını belirten Daldaban, öğrencilerin sahada mesleği öğrendiğini aktardı.

        Kış mevsiminde oluşan arızalara çok acil müdahale etmek gerektiğini dile getiren Daldaban, "Çünkü hava soğuk. Öğrencinin üşümemesi için hemen okullara giderek sorunlara müdahale ediyoruz." diye konuştu.

        9. sınıf öğrencisi Zülfü Zeren ise okuldan arta kalan zamanlarda öğretmenleriyle çalıştığını söyledi.

        Meslek lisesinde okudukları için okulda teorik olarak aldıkları dersin yeterli olmadığını belirten Zeren, "Sahaya çıktığımızda mesleki olarak kendimizi geliştiriyoruz. Maddi anlamda da bize katkısı oluyor. Öğrencilerin sıcak bir ortamda eğitim almalarını sağladığımız için mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Şu anda çırağım, inşallah ileride usta olacağım"

        9. sınıf öğrencisi Berat Aydın da sahada aldıkları eğitim sayesinde mezuniyet sonrasında daha donanımlı olacağını belirtti.

        Aydın, "Bu işi seviyorum. Geleceğim anlamında bana katkı sağlıyor. Şu anda çırağım, inşallah ileride usta olacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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