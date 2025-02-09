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        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı

        DİYARBAKIR'da, sanayi sitesinde 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:20
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        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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        DİYARBAKIR’da, sanayi sitesinde 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi, yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi 2’nci Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iki şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi, taksi ile hastaneye götürülürken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine polis, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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