Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi 2’nci Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iki şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi, taksi ile hastaneye götürülürken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine polis, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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