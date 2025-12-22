Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 5 bin 197 paket kaçak sigara, 583 paket ısıtılmış tütün mamülü, 520 kaçak puro, 84 elektronik eşya, 72 kozmetik eşya, 53 tarihi sikke, 48 elektronik sigara, 19 cep telefonu, 10 dedektör ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 52 kişi hakkında işlem yapıldı.
