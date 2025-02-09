Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı
DİYARBAKIR'da 19 yaşındaki M.
DİYARBAKIR’da 19 yaşındaki M.A. isimli erkek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu başından ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 787’nci Sokakta meydana geldi. M.A., kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancayla ateş etmesiyle başından yaralandı. Olay yerindeki büfenin içecek dolabına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.