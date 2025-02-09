Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı

        DİYARBAKIR'da 19 yaşındaki M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da 19 yaşındaki M.A. isimli erkek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu başından ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 787’nci Sokakta meydana geldi. M.A., kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancayla ateş etmesiyle başından yaralandı. Olay yerindeki büfenin içecek dolabına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da öğrenciler teknoloji ve internet kullanımı konusunda bilinçle...
        Diyarbakır'da öğrenciler teknoloji ve internet kullanımı konusunda bilinçle...
        Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 tutuklama
        Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 tutuklama
        Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutu...
        Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutu...
        Diyarbakır'da evde çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da evde çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi