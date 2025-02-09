Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        5 Nisan Mahallesi 787. Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen M.A, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        M.A, saldırıda ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan M.A, buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da öğrenciler teknoloji ve internet kullanımı konusunda bilinçle...
        Diyarbakır'da öğrenciler teknoloji ve internet kullanımı konusunda bilinçle...
        Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 tutuklama
        Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 tutuklama
        Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutu...
        Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutu...
        Diyarbakır'da evde çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da evde çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da ev yandı; 9'u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da ev yandı; 9'u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi