Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 Nisan Mahallesi 787. Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen M.A, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.