        Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler'de Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'ndeki idmanda futbolcuların pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştığı bildirildi.

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler, 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

