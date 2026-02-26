Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını idda ederek 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını iddia ederek saldırdığı 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:09 Güncelleme:
        

        

        Valilikten yapılan açıklamada, dün Selahaddin Eyyubi Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada birçok suç kaydı bulunan M.U'nun ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek, bundan cami görevlilerini sorumlu tuttuğu bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B'ye fiziki müdahalede bulunmuş, kendisini darp etmişti. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrası yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah yakalanarak gözaltına alınmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

