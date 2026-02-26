Canlı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 18:56
        Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olduklarını, demokratik, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

        Belediyelere yapılan görevlendirmelere değinen Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil. 13 belediyenin başkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor. Bu konuda bir yasal düzenlemeye de gerek yok. Bu barış sürecinde içerisinde olduğumuz ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir."

        Belediyelerde hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Bakırhan, "Daha iyi hizmetleri hep birlikte göreceğiz. Bu süreç aynı zamanda yerel yönetimlerin de önünün açılacağı bir süreç olacağı için daha rahat koşullarda daha güzel hizmetler üreteceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bakırhan'ın açıklaması sırasında bazı DEM Parti milletvekilleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve partililer yer aldı.

