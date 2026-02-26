Diyarbakır'da ramazanda gıda denetimleri devam ediyor

Diyarbakır'da ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerle marketlerde denetimler sürdürülüyor.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla fırın, pastane, market ve kasaplarda denetimler gerçekleştirildi.



İl genelindeki işletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihi ile gıda güvenliği kriterlerini kontrol eden ekipler, denetimlerini Ramazan Bayramı'na doğru daha da sıkılaştıracak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimine yönelik denetimlerini ramazan ayında da artırarak, sürdürdüklerini belirtti.



Alan, "Bütün işletmelerimizi sürekli denetliyoruz. İlimizde 10 bin 740 işletme bulunmakta. Planlamamıza göre her işletmemizi yılda 2 kez olmak kaydıyla denetliyoruz. 2025'te 10 bin 200 işletmede 21 bin 500 defa denetim gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

