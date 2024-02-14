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        Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:20
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        Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Ömer Horoz yönetimindeki 06 GP 991 plakalı otomobil, Kamışlı Bulvarı'nda Yunus Yılmaz idaresindeki 34 HLH 457 plakalı ticari minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Horoz ile otomobilde bulunan İbrahim Şimşek, Münevver Altındağ ile Gülçin Horoz yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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