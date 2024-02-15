Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı (2)

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı´nın debisi yükseldi. Çaydan taşan su, bölgedeki piknik alanlarına zarar verdi. Çermik- Ergani karayolunu da su bastı. Bazı bölgelerde araçlar yolda ilerlemede güçlük çekti. Suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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