Diyarbakır´da dere taştı; ev ve ahırları su bastı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evler ile ahırları su bastı.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evler ile ahırları su bastı.
Kentte etkili olan sağanak yağış, Ergani ilçesinde gnlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Güneştepe Mahallesi Akçemelik mezrasında dere taştı. Taşan su nedeniyle mezradaki bazı ev ve ahırları su basarken, 15 yıllık olduğu belirtilen köprü de zarar gördü.
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