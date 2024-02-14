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        Diyarbakır´da dere taştı; ev ve ahırları su bastı

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evler ile ahırları su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:30 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:35
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        Diyarbakır´da dere taştı; ev ve ahırları su bastı
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        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evler ile ahırları su bastı.

        Kentte etkili olan sağanak yağış, Ergani ilçesinde gnlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Güneştepe Mahallesi Akçemelik mezrasında dere taştı. Taşan su nedeniyle mezradaki bazı ev ve ahırları su basarken, 15 yıllık olduğu belirtilen köprü de zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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