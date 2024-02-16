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        Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin Diyarbakır eğitimleri başlıyor

        Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 yılı eğitimlerinin ikincisi Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Diyarbakır Ticaret Borsası ile Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve iş birliğiyle 6 Mart tarihinde başlayacak. 6 – 29 Mart tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Diyarbakırlı kadın girişimcilerin 3 Mart tarihine kadar Garanti BBVA'nın konuyla ilgili internet adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Diyarbakır Ticaret Borsası Eğitim Salonu'nda fiziki ortamda ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini artırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:40
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        Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin Diyarbakır eğitimleri başlıyor
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        Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin 2024 yılı eğitimlerinin ikincisi Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Diyarbakır Ticaret Borsası ile Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve iş birliğiyle 6 Mart tarihinde başlayacak. 6 – 29 Mart tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’ne katılmak isteyen Diyarbakırlı kadın girişimcilerin 3 Mart tarihine kadar Garanti BBVA’nın konuyla ilgili internet adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Diyarbakır Ticaret Borsası Eğitim Salonu’nda fiziki ortamda ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini artırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

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