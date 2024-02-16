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        Cevdet Yılmaz: Diyarbakır-Erbil uçuşlarına da başlıyoruz (2)

        'BELEDİYEYİAMACI İÇİN KULLANMAK VARDIR' Kentte ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden'in Bağlar ilçesindeki seçim irtibat bürosunu açtı. Yılmaz, konuşmasında, anlayışlarının, 'hizmet anlayışı' olduğunu söyleyerek, "Diyarbakır'ın daha fazla hizmete ihtiyacı var. Buna da her şey uygun. Tek yapmamız gereken Diyarbakır'a ve geleceğe sahip çıkmak. Sadece ve sadece aklı fikri Diyarbakır olan adayları destekleyin. Çiftçiye ve vatandaşlara verdiğimiz destekler de ortada. Vatandaşlarımız bunu yaşayarak görüyor. Biz buna gerçek belediyecilik diyoruz. Belediyeyi amacı için kullanmak vardır. Halka hizmet içindir. Bunlar için mi kullanacaksınız yoksa başka amaçlarla mı kullanacaksınız? Kişisel kariyerler ya da ideolojik amaçlar için mi kullanılacak? Yoksa belediyeye tahsis edilen kaynaklar, bu halka yeşil alanlar yapmak ve spor tesisleriyle içme suyunu temiz bir şekilde ulaştırmak mı? Kaynaklar, belediyenin asli hizmetleri için kullanılır. Biz bundan yanayız, gerçek belediyecilikten yanayız. Bugüne kadar olması gereken çeşitli dönemlerde yapılmadığı için halkımız artık gerçek belediyecilik hizmeti istiyor. Bunu da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayları yerine getirecektir inşallah. Biz de onları takip edeceğiz. Her yapılan hizmette de yanlarında olacağız. Gerçekten ehil bir arkadaşımızı aday yaptık. Yıllardır tanıdığımız ve bildiğimiz bir aday. Halis Bey, tam bu işin adamı. Tarım sektöründen geliyor. Silvan Barajı da bitince bölge kalkınacak. Diyarbakırlılar bu adayımızı seçerse eğer tarım alanında çiftçimize çok önemli imkanlar açacaktır" dedi. 'İNŞALLAH DİYARBAKIR'DA FARKLI BİR DÖNEMİN BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ' Kentin en önemli konusunun 'afet meselesi' olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Depremde canlarımız gitti. İşte o sonuçları yaşamak istemiyorsak dirençli şehirler inşa etmemiz lazım. Çok daha iyi şehirleşme oluşturmamız lazım. Bu noktada eski AFAD Başkanı, bu işleri en iyi anlayanlardan biridir adayımız. Halis Bey, hem depremin yaralarını sarmada destek olacaktır, hem de dirençli Diyarbakır'ı güzel hizmetlerle çok daha iyi yapacaktır. Ulaşım meselesini, projelerini de açıklayacaktır. Sonuna kadar yanındayız ve arkasındayız. Aynı şekilde ilçedeki adaylarımızla inşallah Diyarbakır'da farklı bir dönemin başladığını göreceğiz. Bu farklı dönem sadece Diyarbakır'a değil, ülkemize de çok daha güç verecektir. Diyarbakır önemlidir, bir merkezdir ve medeniyettir. Potansiyelleri olan bir şehirdir, yıllarca bunu heba ettiler. Birtakım uluslararası güç odaklarının da bu bölge üzerindeki hesaplarına Diyarbakır'daki gençleri maalesef kurban ettiler. Bunlara müsaade etmememiz lazım. Bizim gençleri geleceğe hazırlamamız lazım. Daha kalkınmış bir Türkiye'ye gençleri hazırlamamız lazım. Diyarbakır bu bayrağa ve devlete sahip çıkacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindekiler Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 16.02.2024 - 15:49
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        Cevdet Yılmaz: Diyarbakır-Erbil uçuşlarına da başlıyoruz (2)
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        'BELEDİYEYİAMACI İÇİN KULLANMAK VARDIR' Kentte ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden’in Bağlar ilçesindeki seçim irtibat bürosunu açtı. Yılmaz, konuşmasında, anlayışlarının, 'hizmet anlayışı' olduğunu söyleyerek, "Diyarbakır'ın daha fazla hizmete ihtiyacı var. Buna da her şey uygun. Tek yapmamız gereken Diyarbakır'a ve geleceğe sahip çıkmak. Sadece ve sadece aklı fikri Diyarbakır olan adayları destekleyin. Çiftçiye ve vatandaşlara verdiğimiz destekler de ortada. Vatandaşlarımız bunu yaşayarak görüyor. Biz buna gerçek belediyecilik diyoruz. Belediyeyi amacı için kullanmak vardır. Halka hizmet içindir. Bunlar için mi kullanacaksınız yoksa başka amaçlarla mı kullanacaksınız? Kişisel kariyerler ya da ideolojik amaçlar için mi kullanılacak? Yoksa belediyeye tahsis edilen kaynaklar, bu halka yeşil alanlar yapmak ve spor tesisleriyle içme suyunu temiz bir şekilde ulaştırmak mı? Kaynaklar, belediyenin asli hizmetleri için kullanılır. Biz bundan yanayız, gerçek belediyecilikten yanayız. Bugüne kadar olması gereken çeşitli dönemlerde yapılmadığı için halkımız artık gerçek belediyecilik hizmeti istiyor. Bunu da AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın adayları yerine getirecektir inşallah. Biz de onları takip edeceğiz. Her yapılan hizmette de yanlarında olacağız. Gerçekten ehil bir arkadaşımızı aday yaptık. Yıllardır tanıdığımız ve bildiğimiz bir aday. Halis Bey, tam bu işin adamı. Tarım sektöründen geliyor. Silvan Barajı da bitince bölge kalkınacak. Diyarbakırlılar bu adayımızı seçerse eğer tarım alanında çiftçimize çok önemli imkanlar açacaktır” dedi. 'İNŞALLAH DİYARBAKIR'DA FARKLI BİR DÖNEMİN BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ' Kentin en önemli konusunun 'afet meselesi' olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Depremde canlarımız gitti. İşte o sonuçları yaşamak istemiyorsak dirençli şehirler inşa etmemiz lazım. Çok daha iyi şehirleşme oluşturmamız lazım. Bu noktada eski AFAD Başkanı, bu işleri en iyi anlayanlardan biridir adayımız. Halis Bey, hem depremin yaralarını sarmada destek olacaktır, hem de dirençli Diyarbakır'ı güzel hizmetlerle çok daha iyi yapacaktır. Ulaşım meselesini, projelerini de açıklayacaktır. Sonuna kadar yanındayız ve arkasındayız. Aynı şekilde ilçedeki adaylarımızla inşallah Diyarbakır'da farklı bir dönemin başladığını göreceğiz. Bu farklı dönem sadece Diyarbakır'a değil, ülkemize de çok daha güç verecektir. Diyarbakır önemlidir, bir merkezdir ve medeniyettir. Potansiyelleri olan bir şehirdir, yıllarca bunu heba ettiler. Birtakım uluslararası güç odaklarının da bu bölge üzerindeki hesaplarına Diyarbakır'daki gençleri maalesef kurban ettiler. Bunlara müsaade etmememiz lazım. Bizim gençleri geleceğe hazırlamamız lazım. Daha kalkınmış bir Türkiye'ye gençleri hazırlamamız lazım. Diyarbakır bu bayrağa ve devlete sahip çıkacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindekiler Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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