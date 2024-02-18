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        Diyarbakır'da gasp çetesine 'Şah-Mat' operasyonu: 8 gözaltı

        DİYARBAKIR'dagasp çetesine yönelik 'Şah-Mat' operasyonunda 8 şüpheli, gözaltına alındı. İstiflenen halıların arkasına saklanan şüpheli S.R.'nin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince mağdurları silahla tehdit edip, gasbeden ve halkı korkutmaya çalışan çeteye yönelik özel ekip oluşturuldu. Olayların yaşandığı bölgelerdeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerinden çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere eş zamanlı 'Şah-Mat' operasyonu düzenlendi. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.R. evde istiflenen halıların arkasında, başka şüpheli ise yolcu otobüsünde yakalandı. Toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Halıların arkasında saklanan S.R. ile şüphelilerin bir iş yerinin güvenlik kamerasını kırdığı anlar, kameraya yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:35
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        Diyarbakır'da gasp çetesine 'Şah-Mat' operasyonu: 8 gözaltı
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        DİYARBAKIR'dagasp çetesine yönelik 'Şah-Mat' operasyonunda 8 şüpheli, gözaltına alındı. İstiflenen halıların arkasına saklanan şüpheli S.R.'nin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince mağdurları silahla tehdit edip, gasbeden ve halkı korkutmaya çalışan çeteye yönelik özel ekip oluşturuldu. Olayların yaşandığı bölgelerdeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerinden çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere eş zamanlı 'Şah-Mat' operasyonu düzenlendi. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.R. evde istiflenen halıların arkasında, başka şüpheli ise yolcu otobüsünde yakalandı. Toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Halıların arkasında saklanan S.R. ile şüphelilerin bir iş yerinin güvenlik kamerasını kırdığı anlar, kameraya yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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