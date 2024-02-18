Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede 31 sanıktan 26'sına 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay, 15 Haziran 2023'de sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti, yaralanan Ahmet Alyamaç ve M.A. ise hastanede tedaviye alındı. Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. ŞÜPHELİLER OLAY YERİNE TAM TEÇHİZATLI GİTMİŞ İddianamede, dosyada yer alan zanlıların uzun namlulu silahlar ve ekipmanlar ile tam teçhizatlı olarak olay yerine gittikleri, silahla çatışma kasıtlarının bulunduğu Alyamaç ailesi mensuplarını olay yerine çekmek için onların mülkiyetindeki arazide ekili buğdayı yaktıkları kaydedilerek, "Bunun üzerine Alyamaç ailesinin bireyleri yangını söndürmek üzere olay yerine uzun namlulu silahlarla hareket ettikleri ve olay yerine geldikleri sırada silahlı çatışma yaşandığı tespit edilmiştir. Söz konusu olayda Alyamaç ve Taş ailelerinden 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştır" denildi. İddianamede, yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilere göre olayın meydana gelmesi için Ş.T. tarafından aile üyelerinin kışkırtıldığı, B.T. tarafından da azmettirildiği, Ö.T. tarafından da aile bireylerinin olay yerinde toplanmasının sağlanarak, Almayaç ailesine ateş ettirildiği belirtildi. İddianamede ayrıca, 26 şüphelinin olay yerine gelen güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla hedef gözeterek ateş açtığı ve görevlerini yapmalarına mani olunduğu ifade edildi. SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 18:53 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:45 facebook

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