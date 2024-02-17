12 torun ve 7 çocukla nikah tazelediler
DİYARBAKIR'da Çetin (52) ve Makbule Emek (50) çifti, evliliklerinin 32'nci yılında 12 torun ve 7 çocuğuyla nikah tazeledi. Diyarbakır'da yaşayan Çetin ve Makbule Emek çiftçi, 32 yıl önce dünyaevine girdi. Bu evliliklerinden çiftin 7 çocuğu ve 12 torunu oldu. Emek çifti, evliliklerinin 32'nci yıl dönümünde yeniden nikah masasına oturdu. 7 çocuk ve 12 torunu ile Kayapınar ilçesindeki nikah salonuna giden Emek çifti ,yeniden nikah kıydı. Çiftin şahitliğini ise aile dostları yaptı. Evliliklerinin 32'nci yılı olması sebebiyle nikah tazelediklerini belirten çift, ardından kentte konvoy yaptı.
DİYARBAKIR’da Çetin (52) ve Makbule Emek (50) çifti, evliliklerinin 32’nci yılında 12 torun ve 7 çocuğuyla nikah tazeledi. Diyarbakır’da yaşayan Çetin ve Makbule Emek çiftçi, 32 yıl önce dünyaevine girdi. Bu evliliklerinden çiftin 7 çocuğu ve 12 torunu oldu. Emek çifti, evliliklerinin 32’nci yıl dönümünde yeniden nikah masasına oturdu. 7 çocuk ve 12 torunu ile Kayapınar ilçesindeki nikah salonuna giden Emek çifti ,yeniden nikah kıydı. Çiftin şahitliğini ise aile dostları yaptı. Evliliklerinin 32'nci yılı olması sebebiyle nikah tazelediklerini belirten çift, ardından kentte konvoy yaptı.
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