Gerekli paranın yüzde 11'i toplanan SMA hastası Elanur'un annesi: O küçük ellerinden tutun, kızım toprak olmasın MARDİN'in Derik ilçesinde Halime (27) ve Mehmet Reşit Dem (31) çiftinin, 1 yıl önce dünyaya gelen ve doğumundan 20 gün sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan kızları Elanur, 3 aydır Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda yoğun bakımda tedavi görüyor. Elanur'un annesi Halime Dem, valilik onaylı kampanyalarının yüzde 11'e ulaştığını ve bunun da yaklaşık 6 milyon lira olduğunu belirterek, "Daha toplamamız gereken 52 milyon lira var. Kızımın kurtarılması için her birinizin bir lirasına bile muhtacız. Bu zorlu süreçte Elanur'umun o küçük ellerinden tutun, kızım toprak olmasın. Parasızlık yüzünden Elanur ölmesin" dedi. Derik ilçesinde ev hanımı Halime ve servis şoförü Mehmet Reşit Dem çiftinin 8 ay önce dünyaya gelen kızları Elanur'a doğumundan 20 gün sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Tedaviye alınan ve 1,5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) açılan Elanur bebeğin, 5 aylıkken 2'nci doz spinraza ilacı için gittiği Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata dönen Elanur bebek için, tedavisinin devamı amacıyla geçen ay valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Ancak kent merkezinde açılan ve çeşitli yerlere bırakılan yardım kutularıyla, gerekli paranın sadece yüzde 11'lik kısmı toplanabildi. 'ELANUR İLK VE TEK EVLADIM' Anne Halime Dem, kızının tedavisi için yaklaşık 58 milyon liraya ihtiyaç olduğunu, ancak bunun 6 milyon lirasını toplayabildiklerini söyledi. Dem, "Halkın desteği olmadan kızımın ilaç parasını biriktirmem imkansız. Bu nedenle duyarlı vatandaşların desteğini bekliyorum. Kızımın tedavisi için her bir bireyin bir lirasına ihtiyaç duyuyorum. Bebeğim maalesef SMA Tip 1 ölümcül hastası. Elanur ilk ve tek evladım. Ve Elanur şu anda çok acılar çekiyor. Kızımın boğazında kocaman hortumlar var, midesinde keza öyle. Kızımın bir tedavisi var. Sizlere rica ediyorum. Bir anne olarak hepinize yalvarıyorum. Sizler de Elanur'un bu zorlu sürecinde ellerinden tutun. Valilik onaylı bir kampanyamız var ve kızım hızlı bir şekilde büyüyor. Ama maalesef kampanyamız hiçbir şekilde ilerlemiyor ve şu anda yüzde 11'deyiz. Sizlerin maddi ve manevi desteklerine ihtiyacımız var. Daha fazla geç kalmadan Elanur'un ilaçlarına kavuşması lazım. Kızımın sesini duyun ve duyurun. Ben ve eşim, ikimiz de SMA taşıyıcısıyız. Tekrar çocuklarımız olmayabilir. Ama bize Elanur'u bağışlatın. Ne olur kızımın bu zorlu sürecinde yalnız bırakmayın. Sizler olmazsanız başaramayız. Her birinizin bir lirasına bile muhtacız. Kızımı duyun ve duyurun. Bu zorlu süreçte Elanur'un o küçük ellerinden tutun, kızım toprak olmasın. Parasızlık yüzünden Elanur ölmesin."

