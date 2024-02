Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'servetini şişiren mali tablolarla bankaları ve ticari partnerlerini kandırmaya yönelik düzenli dolandırıcılık' suçundan suçlu bulundu.

New York mahkemesi eski başkana 354,9 milyon dolar ceza verirken, Trump'ın ve oğlunun 3 yıl boyunca New York'ta bulunan herhangi bir şirkette yönetici olması da yasaklandı. Trump 3 yıl boyunca New York'taki bankalardan kredi de alamayacak.