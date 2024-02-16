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        Haberler Gündem Güncel Marmara'da batan gemiden ilk görüntüler yayınlandı

        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı

        Son dakika edinilen bilgilere göre; Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 20:00 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:21
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        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
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        Marmara Denizi’nde kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmaların koordinesi sağlanırken, 6 mürettebatın, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

        GEMİ BATMADAN SON GÖRÜNTÜLER

        AA'nın haberine göre Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un gemi batmadan kısa süre önce çektiği görüntülere ulaşıldı.

        Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin mürettebatındaki 6 kişinin yakınları, enkaza 51 metre derinlikte görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından bölgedeki çalışmaları sahilden endişeyle takip ediyor.

        Kayıp denizcilerden, söz konusu gemide olaydan 4 gün önce çalışmaya başlayan Tutuk'un, Manisa'da yaşayan ailesine gönderdiği görüntülü mesaj ortaya çıktı.

        Tutuk'un, eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz." dediği duyuluyor.​​​​​​​

        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor! Haberi Görüntüle

        DALIŞIN YAPILACAĞI TCG AKIN’IN HALATI KOPTU

        Öte yandan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirttiği, TCG AKIN Gemisinin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının koptuğu ve dalışın gerçekleştirilemediği öğrenildi.

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        DALGIÇLAR BU GECE YA DA YARIN SABAH ERKEN SAATTE DALACAK

        Arama çalışmalarını denize açılarak takip eden Vali Mahmut Demirtaş, gerekli önlemlerin alınmasının ve sabitlemenin yapılmasının ardından, ‘BATUHAN A’ isimli gemiye ulaşmak için dalgıçların bu gece ya da yarın sabah erken saatte dalışı gerçekleştireceğini belirtti.

        Demirtaş, "Hava muhalefeti ve beklenmeyen olumsuz gelişmeler nedeniyle dalış saat 17.00 itibarıyla yapılamadı. Bu gece ya da en geç yarın sabah dalgıçlarımız batan gemiye ulaşacak. Ekiplerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla 6 mürettebatın bulunması için çalışıyor. Gece- gündüz demeden hem Mudanya hem de Karacabey ilçelerinde kurulan kriz merkezlerinde süreç yakinen takip ediliyor" dedi.

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        GEMİ NEDEN BATTI?

        1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yük ile seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor.

        Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor.

        Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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