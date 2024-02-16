Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak

Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok ve X'in de aralarında bulunduğu 20 teknoloji şirketi, dünya genelinde bu yıl düzenlenecek seçimlerde yapay zekanın aldatıcı şekilde kullanımına karşı birlikte mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Yapılan ortak açıklamada, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) önde gelen teknoloji şirketlerinin, aldatıcı yapay zeka içeriklerinin 40'tan fazla ülkede 4 milyardan fazla seçmenin oy kullanacağı bu yılki seçimlere müdahale etmesini önlemeye yardımcı olma sözü verdiği bildirildi.