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        Diyarbakır Valiliği, cami girişinde oynayan çocukları bıçakla korkutan kişinin yakalandığını açıkladı

        Diyarbakır'da, bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçakla korkutan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:03
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        Diyarbakır Valiliği, cami girişinde oynayan çocukları bıçakla korkutan kişinin yakalandığını açıkladı
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        Diyarbakır'da, bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçakla korkutan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

        Açıklamada, şüpheli ile ilgili yasal işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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