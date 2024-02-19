DİSKİ'den yatırım değerlendirme toplantısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl yapılacak yatırım ve projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi başkanlığında, DİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, yapımına yeni başlanacak projelerin son durumu ve yeni projelerin teknik bilgileri gözden geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, DİSKİ ekiplerinin kente en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

Toplantıya, genel müdür yardımcıları ile daire başkanları da katıldı.