Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DİSKİ'den yatırım değerlendirme toplantısı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl yapılacak yatırım ve projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        DİSKİ'den yatırım değerlendirme toplantısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl yapılacak yatırım ve projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi başkanlığında, DİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, yapımına yeni başlanacak projelerin son durumu ve yeni projelerin teknik bilgileri gözden geçirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, DİSKİ ekiplerinin kente en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

        Toplantıya, genel müdür yardımcıları ile daire başkanları da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valiliği, cami girişinde oynayan çocukları bıçakla korkutan kişi...
        Diyarbakır Valiliği, cami girişinde oynayan çocukları bıçakla korkutan kişi...
        Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli gözaltında
        Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli gözaltında
        Kestikleri ağaçları mevzi yapıp, 200'ün üzerinde türün yaşadığı göletteki k...
        Kestikleri ağaçları mevzi yapıp, 200'ün üzerinde türün yaşadığı göletteki k...
        Diyarbakır'da "Çelik Kanatlar" yaban hayatı için havalandı
        Diyarbakır'da "Çelik Kanatlar" yaban hayatı için havalandı
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın sanıkları...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın sanıkları...
        Depremde hasar gören 45 yıldır kütüphane olarak kullanılan asırlık binanın...
        Depremde hasar gören 45 yıldır kütüphane olarak kullanılan asırlık binanın...