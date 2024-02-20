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        Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli adliyede

        DİYARBAKIR'dacami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip, bıçak çeken S.S. (72), adliyeye sevk edildi. Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı. İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün S.S.'yi, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından S.S. bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:15
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        Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli adliyede
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        DİYARBAKIR'dacami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip, bıçak çeken S.S. (72), adliyeye sevk edildi. Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı. İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün S.S.'yi, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından S.S. bu sabah adliyeye sevk edildi.

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