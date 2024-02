Bakan Yerlikaya: Her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Hedefimiz; 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 11 ilde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız" dedi. Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Diyarbakır'da yapımı tamamlanan bin 423 deprem konutunun kura çekimi ve anahtar teslim töreni için kente geldi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Yerlikaya'nın yanı sıra Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman da katıldı. 'BU GÜZEL ŞEHİR GÖZYAŞI DÖKTÜ, HÜZNE BOĞULDU' Kura çekimi sonrası konuşan Yerlikaya, Sultan Alparslan'ın Diyarbakır'dan aldığı güçle Malazgirt'te muzaffer olduğunu ifade ederek, "Selahaddin Eyyubi, Haçlı ordularına meydan okurken gücünü bu kutlu beldeden almıştır. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'a giderken, kutsal emanetleri getirirken, bu aziz topraklarda yaşayan mert Diyarbakırlı kardeşlerimizin duasını almıştır. Güzel Diyarbakır, bizim binlerce yıllık aşkımızdır, sevdamızdır, kalbimizdir. Yüreğimize hançer gibi saplanan 6 Şubat depremlerinden maalesef Diyarbakır'ımız da etkilendi. Asrın felaketinde bu güzel şehir, gözyaşı döktü, hüzne boğuldu. Ama acımız ne kadar büyük olursa olsun, el ele verip, ayağa kalkmasını bildik. Dünyanın en büyük arama*kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Diyarbakırlı kardeşlerimiz, bizim en büyük dert ortağımız oldu, yoldaşımız oldu. İşte bugün de bu zorluklardan birini daha aşıyoruz. Diyarbakır'ımızda deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Sizleri, depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi. 'DİYARBAKIR'I ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL YAPMAKTA KARARLIYIZ' Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan 5 bin 494 binanın yüzde 85'inin enkazının kaldırıldığını kaydeden Yerlikaya, "4 bin 227'sinin enkazı tamamen kaldırıldı. Diyarbakır'da ev sahibi ve kiracı 20 bin haneye bugüne kadar 795 milyon lirayı aşkın kira yardımı yapıldı. Kent merkezlerinde ve kırsalda olmak üzere toplam 988 konteynerde 3 bin 782 depremzedemizi misafir etmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi 678 ailemize 'Esen Kart' dağıtıldı. Depremlerden sonra Diyarbakır'ımıza 3 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldı. Giden canlarımızı geri getiremeyiz ama Diyarbakır'ı eskisinden çok daha güzel, çok daha güvenli bir şekilde tekrar imar ve ihya etmeye kararlıyız. İşte, büyük bir onur duyarak ifade etmek isterim ki asrın felaketinden sadece 19 gün sonra yeni sıcak yuvaların temelini atabilecek dünyada başka bir ülke yoktur, başka bir devlet yoktur" diye konuştu. 'KALBİMİZLE BURADAYIZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştirdiklerini belirten Yerlikaya, şunları söyledi: "Hedefimiz; 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 11 ilde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl bu işi tamama erdireceğiz. Diyarbakır'da 14 bin 273 konut, bin 6 iş yeri, 583 ahır olmak üzere toplam 15 bin 862 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün, bin 374'ü il ve ilçe merkezlerinde, 49'u kırsalda olmak üzere toplam bin 423 konutumuzun kuralarını çekip, siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz. Yine yaklaşık 6 bin konutumuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz. 22 yıldır olduğu gibi 6 Şubat'tan sonra da Diyarbakır'ın, Diyarbakırlı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kalbimizle buradayız. Aklımızla, fikrimizle, gönlümüzle buradayız ve sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturana dek hayatı yeniden normale döndürünceye dek buradan ayrılmayacağız." Konuşmaların ardından Yerlikaya ve beraberindekiler, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:20 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL