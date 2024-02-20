Diyarbakır'da hijyen denetimleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için merkez ilçelerinde yiyecek içecek satışı yapan ve depolayan iş yerlerine denetimlerini sürdürüyor.

Gıda denetim ekipleri, yılın başından bu yana gerçekleştirilen hijyen denetimlerinde yaklaşık 1000 iş yerini incelerken, 1300 kişiye işbaşı eğitimi verdi.

Ekipler, işbaşı eğitimleri ile gıda sektöründe hijyen standartlarının yükseltilmesi ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişimindeki güvencenin artmasını amaçlıyor.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 8 bin işyerini denetleme hedefiyle çalışan ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle iş birliği içinde hareket ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürecek.