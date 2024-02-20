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        Diyarbakır'da TOKİ deprem konutlarına iki yeni güzergah

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapılan TOKİ deprem konutlarına iki güzergahta dört araçla toplu taşıma hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:05
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        Diyarbakır'da TOKİ deprem konutlarına iki yeni güzergah
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapılan TOKİ deprem konutlarına iki güzergahta dört araçla toplu taşıma hizmeti verecek.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, TOKİ deprem konutlarına yerleşecek vatandaşların şehir merkezine hızlı ve rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni güzergahlar oluşturdu.

        Bu kapsamda, Oğlaklı Mahallesinden Dicle Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne oluşturulan yeni güzergahlarda ilk etapta dört araç ile hizmet verilecek.

        Toplu taşıma araçları, deprem konutlarında vatandaşların ikamet etmeye başlamasıyla devreye alınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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