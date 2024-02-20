Diyarbakır'da camide oynayan çocukları bıçakla korkutan zanlı serbest bırakıldı
Diyarbakır'da bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçakla korkuttuğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçakla korkuttuğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkuttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli S.S. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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