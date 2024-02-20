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        Diyarbakır'da camide oynayan çocukları bıçakla korkutan zanlı serbest bırakıldı

        Diyarbakır'da bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçakla korkuttuğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:41
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        Diyarbakır'da camide oynayan çocukları bıçakla korkutan zanlı serbest bırakıldı
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        Diyarbakır'da bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçakla korkuttuğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkuttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli S.S. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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