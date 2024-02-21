Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheli ile polis arasındaki takip kamerada
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan N.N. (18), polisin takibiyle yakalandı. Takip anları güvenlik kamerasına yansırken, N.N.'nin adli bir konudan ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı. Olay, dün öğleden sonra Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştiren polis, 206'ncı sokakta şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan N.N. kaçarken, polis otosuyla takibe alındı. Yaşanan takip güvenlik kamerasına yansırken, N.N. kısa sürede yakalandı. Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan N.N.'nin yapılan GBT sorgusunda adli bir konudan çağrıldığı ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı. N.N. ve arkadaşı, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan N.N. (18), polisin takibiyle yakalandı. Takip anları güvenlik kamerasına yansırken, N.N.'nin adli bir konudan ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı. Olay, dün öğleden sonra Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştiren polis, 206’ncı sokakta şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan N.N. kaçarken, polis otosuyla takibe alındı. Yaşanan takip güvenlik kamerasına yansırken, N.N. kısa sürede yakalandı. Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan N.N.'nin yapılan GBT sorgusunda adli bir konudan çağrıldığı ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı. N.N. ve arkadaşı, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.