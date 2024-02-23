Tutuklu HDP'li eski Belediye Başkanı Mızraklı kurada çıkan deprem konutunu istemedi, AFAD açıklama yaptı DİYARBAKIR'da 20 Şubat'ta düzenlenen deprem konutlarının kura çekiminde 3+1 ev çıkan tutuklu eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, sosyal medya hesabından evi istemediğini paylaştı. AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, "Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir" denildi. Diyarbakır'da 2019'da görevden alınarak, yerine kayyum atanan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya, 20 Şubat'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı deprem konutlarının kura çekiminde 3+1 ev çıktı. Konu ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından Adnan Selçuk Mızraklı, sosyal medya hesabından evi istemediğini, evin çadırda ya da konteynerde kalan bir hak sahibine verilmesini istediğini paylaştı. Mızraklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Halkımın iradesini hiçe sayıp yerime kayyım atayanların, 4,5 yıldır hukuksuz bir şekilde beni tutsak edenlerin, gerek pandemi gerekse deprem süreçlerinde şehrimde halkımla beraber olmamı engelleyenlerin elinden çıkmış işlerde ben olmam. Yalnız namuslu bir iş yapıp çadırda, konteynerde olan bir hak sahibine versinler. Amed'in başı hep diktir. Hiçbir güç eğemedi, eğemeyecek." AFAD'DAN AÇIKLAMA AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da Adnan Selçuk Mızraklı'nın paylaşımı alıntılanarak, "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir" paylaşımı yapıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 00:21 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:26 facebook

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