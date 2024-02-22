Diyarbakır'da saç boyası üreten firma, yeni fabrika için çalışmalara başladı

Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) saç boyası üreten firma, yeni fabrika için çalışmalara başladı.

Lila Kozmetik firmasının sahibi Mehmet Cansız, OSB'de saç boyası üreten fabrikada gazetecilerle bir araya geldi.

Cansız, burada yaptığı açıklamada, kadın saç boyası üretimine 2003'te Toptancılar Sitesi'nde 100 metrekarelik bir alanda 3 çalışanla başladığını anımsatarak, şu an yaklaşık 600 çalışanı ile OSB'deki fabrikada üretim yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de üretilen saç boyasının yüzde 44'ünün Diyarbakır'daki tesislerinde üretildiğini kaydeden Cansız, şöyle konuştu:

"Lila Kozmetik, 2003 yılında Toptancılar Sitesi'nde 100 metrekarelik bir alanda hayatına büyük umutlarla başlamış ve bugün geldiği noktada toplam 33 bin metrekarelik bir kapalı alanda saç boyası üretimi yapıyor. Kozmetiğin saç kısmıyla ilgilenen bir şirket haline geldi. 2003'te başlayan bu serüvenimiz 21. yılına girdi, büyük umutlar ve hayaller devam ediyor. 2023 yılını 60 milyon adet ile kapattık. Bu, saniyede 2 kişinin Lila Kozmetik'in ürettiği boyanın saçı renklendirmesi anlamına geliyor. Bizi gururlandıran ise, 81 ilin tüm ilçelerinde Lila Kozmetik'in ürettiği saç boyası var. Bizi asıl sevindiren olay ise, ihracat yapmamız. 5 kıtaya ihracat yapıyoruz."

- "İlk etapta çalışan sayısını 1500'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Bir sanayici olarak işinin üretim yapmak olduğunu ve bunun için de binlerce kişiyi istihdam etmek istediğini kaydeden Cansız, bunun için 100 bin metrekarelik bir arsa aldıklarını bildirdi.

Yeni kuracakları 80 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretilecek saç boyasını dünyanın her yerine göndereceklerini ifade eden Cansız, şöyle devam etti:

"Bizim birinci hedefimiz 100 milyon adet hedefini yakalamak. Orta vadede hedefimiz 300, uzun vadede ise 500 milyon adeti yakalamaktır. Bizde bu heyecan, bu istek olduğu sürece dünyanın her yerine saç boyası göndereceğiz. Biz kadınları çok seviyoruz, onları güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 20 ay önce bir yangın kazası geçirdik ve fabrikamızın yaklaşık üçte biri yandı. Lila Kozmetik, Mehmet Cansız'ın markası, malı değil, özelde Diyarbakır'ın, genelde ise artık Türkiye'nin bir markası haline geldi."

Bir sanayici olarak insanlara istihdam sağlamak istediğini kaydeden Cansız, OSB'nin 3. etabında 100 bin metrekarelik bir arsa aldıklarını aktardı.

Cansız, "Madem ben bir sanayiciyim, o zaman ben üreteceğim ve bu ürünü dünyaya satacağım. Bu şehre yeni istihdam sağlamak için yeni bir fabrika arsası aldık ve Bu şehre yeni istihdam sağlamak için yeni bir fabrika arsası aldık ve o fabrikanın da dünyanın en büyük saç boyası fabrikası olma hayalini kurmaya başladım. Yeni fabrikamız bittiğinde kapalı alanı 80 bin metrekareyi bulacak. Sadece saç boyası üreten bir fabrika haline gelmek istiyoruz. Dünyada bu kadar büyük kapalı bir alana sahip saç boyası fabrikası yok, inşallah bu alanda ilk biz olacağız. Bunu da Diyarbakır'da yapacağız. İlk etapta çalışan sayısını 1500'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cansız, gazetecilere mevcut fabrikayı gezdirdi.