Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı DİYARBAKIR'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada; işçilerden İhsan Tunar hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Durumu haber alan Tunar'ın ailesi ise olay yerine giderken yolda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi yakınındaki TPAO'ya ait petrol kuyusunda meydana geldi. Sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden İhsan Tunar ve V.S. (41) yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İhsan Tunar'ın öldüğü belirlendi. V.S. ise ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tunar'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Tunar'ın ölüm haberini alan ve Silvan'a doğru yola çıkan Diyarbakır'daki yakınlarının içinde olduğu otomobil, Bağdere mevkisinde yoldan çıkıp devrildi. Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlıkçıların müdahalesinin ardından yaralılar Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:10 facebook

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