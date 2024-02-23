TÜGVA'dan Diyarbakır'da Kitap Kurdu Yarışması tanıtım toplantısı

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamada, ortaokul çağındaki öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın Diyarbakır'da ki tanıtım toplantısı Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

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