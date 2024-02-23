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        TÜGVA'dan Diyarbakır'da Kitap Kurdu Yarışması tanıtım toplantısı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Diyarbakır'da "Kitap Kurdu Yarışması" toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:02
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        TÜGVA'dan Diyarbakır'da Kitap Kurdu Yarışması tanıtım toplantısı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Diyarbakır'da "Kitap Kurdu Yarışması" toplantısına katıldı.

        TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamada, ortaokul çağındaki öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın Diyarbakır'da ki tanıtım toplantısı Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisiyle başlayan toplantıda TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, öğrencilere hediye dağıttı.

        Kitap Kurdu Yarışması'na Diyarbakır'dan 7 bin 348 öğrenci kaydoldu.

        Toplantıda projenin amacı ve proje sonunda yarışmacıların kazanacakları ödüller açıklandı.

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        Galeri

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