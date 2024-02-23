Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı (2)

PATLAMANINARDINDAN ÇIKAN YANGIN KAMERADA Diyarbakır’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen ve İhsan Tunar’ın öldüğü, V.S.’nin de (41) yaralandığı patlamanın ardından çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangın sonucu çıkan alevlerin metrelerce yükseldiği, elinde yangın tüpü olan çalışanın da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

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