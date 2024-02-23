Diyarbakır'da Filistinliler için kermes düzenlendi

Kermes, 24 Şubat'a kadar devam edecek.

Merkez Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen kermeste, Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri ve gönüllüler, hazırladıkları yemekleri, içecekleri ve el sanatı ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, zor günler geçiren Filistin halkının yanında olduğunu göstermek amacıyla kermes organize etti.

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