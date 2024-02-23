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        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı (3)

        PATLAMAANI GÜVENLİK KAMERASINDA Diyarbakır'da petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen ve İhsan Tunar'ın öldüğü, V.S.'nin de (41) yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kulenin üzerinde bulunan 1 işçi patlamanın ardından merdivenlerden inmeye çalışırken, alevler her yanı sarıyor. TPAO'DAN AÇIKLAMA Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan da (TPAO) konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin yaklaşık 13 km güneyinde daha önce kazılmış, günümüzde ise atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan Duru-1 kuyusunda bir kaza meydana gelmiştir. TPIC tarafından yürütülen operasyonda, kuyuda önceden biriktiği düşünülen gaz basıncı, sondaj ekipmanını kuyudan fırlatmış ve patlamaya sebep olmuştur. Olay sonrası TPIC personellerinden İhsan Tunar maalesef hayatını kaybetmiş, Veysel Sert ise yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden İhsan Tunar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı; Veysel Sert ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:48
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        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı (3)
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        PATLAMAANI GÜVENLİK KAMERASINDA Diyarbakır’da petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen ve İhsan Tunar’ın öldüğü, V.S.’nin de (41) yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kulenin üzerinde bulunan 1 işçi patlamanın ardından merdivenlerden inmeye çalışırken, alevler her yanı sarıyor. TPAO’DAN AÇIKLAMA Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan da (TPAO) konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin yaklaşık 13 km güneyinde daha önce kazılmış, günümüzde ise atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan Duru-1 kuyusunda bir kaza meydana gelmiştir. TPIC tarafından yürütülen operasyonda, kuyuda önceden biriktiği düşünülen gaz basıncı, sondaj ekipmanını kuyudan fırlatmış ve patlamaya sebep olmuştur. Olay sonrası TPIC personellerinden İhsan Tunar maalesef hayatını kaybetmiş, Veysel Sert ise yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden İhsan Tunar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı; Veysel Sert ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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