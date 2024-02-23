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        Diyarbakır'da anne metruk yapıya yeni doğmuş bebeğini bıraktı; sesi duyan komşular seferber oldu

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler; bir süre aradıktan sonra buldukları yeni doğmuş bebeği, polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastanede tedaviye alınırken, bırakanın anne M.C. (26) olduğu tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Bebeğin bulunma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.  Olay, öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu. Komşulardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C, (26) olduğunu tespit etti ve kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.  Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:25
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        Diyarbakır'da anne metruk yapıya yeni doğmuş bebeğini bıraktı; sesi duyan komşular seferber oldu
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        DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler; bir süre aradıktan sonra buldukları yeni doğmuş bebeği, polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastanede tedaviye alınırken, bırakanın anne M.C. (26) olduğu tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Bebeğin bulunma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.  Olay, öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu. Komşulardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C, (26) olduğunu tespit etti ve kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.  Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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