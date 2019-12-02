Ezgi öğretmene çarpan sürücünün serbest bırakılmasına aileden tepki

Diyarbakır’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan matematik öğretmeni Ezgi Şengül’ün ölümüne sebep olan taksi şoförünün serbest bırakılmasına ailesi ve sevenleri tepki gösterdi.

Olay, 21 Kasım 2019 tarihinde Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Ç.'nin (33) kullandığı 21 TT 0681 plakalı taksi, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Diyarbakırlı matematik öğretmeni Ezgi Şengül'e, okula giderken 75 Metrelik Yol mevkiinde karşıdan karşıya geçerken çarptı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ezgi öğretmen doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Taksi şoförü Halil Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ezgi öğretmenin ölümüne sebep olan taksi şoförü Halil Ç. 24 saat geçmeden serbest bırakıldı. Ezgi öğretmenin ailesi ve sevenleri serbest bırakılan taksi şoförü ve davaya bakan hakimlere tepki yağdırdı. Daha taziyesi yerdeyken, ölümüne sebep olan taksi şoförünün 24 saat geçmeden serbest bırakılması, Ezgi öğretmenin sevenlerine ve ailesine büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını aktaran sevenleri, “Ezgi öğretmenin sevenleri, hukuk sisteminden adil bir ceza beklerken, kararı veren savcı ve hakimlerin bu hukuksuzluğuna anlam veremiyor. Vicdan sahibi, hak hukuk sahibi hiçbir insanın bunu kabul etmesi mümkün değildir. Daha deliller toplanmadan, kamera kayıtları detaylı incelenmeden böyle bir kararın verilmesi insanların hukuk sistemine karşı güvenini zedelemiştir. Bu sonucu gören, duyan diğer cani şoförler daha ne yapar, kurallara nasıl uyarlar” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.