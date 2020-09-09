HDP önündeki eylemde 16'ncı kavuşmada mutluluk gözyaşları döküldü (2)



16'NCI KAVUŞMA OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELERE UMUT OLDU

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in (18), terör örgütü PKK´dan kaçıp, teslim olmasının ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle kavuşturulması, oturma eylemine devam eden diğer ailelerin umutlarını artırdı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi, Erdal'ın ailesiyle kavuşmasından mutlu olduğunu söyledi. Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak, şehit edildiğini söyleyen Çiftçi, "2 evladım için gelmiştim. Biri şehit oldu biri de dağa kaçırıldı. 372 gündür biz, HDP binasının önünde bu mücadeleye devam ediyoruz ve de devam edeceğiz. Çünkü iyi gelişmeler oluyor. Çocuklar gelip teslim oluyor. Bugün burada eylem yapan 16 ailenin çocuğu teslim oldu. Çok heyecanlandım. Ben öyle zannediyorum ki benim de evladım gelip, askere teslim olacak. Öyle heyecanlandım. Allah'ın izniyle inşallah bütün annelerin evladı gelip, teslim olacaklar" dedi.

'OĞLUM GELMİŞ GİBİ SEVİNDİM'

Terör örgütü PKK tarafından geçen yıl Diyarbakır'dan kaçırılan oğlu Yusuf Bekdaş için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş ise "Çok mutlu olduk. Sevindik. Sanki benim oğlum geldi. İnşallah tüm çocuklar gelecek. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı bu olayın üzerinde duruyor. İnşallah bizler de çocuklarımızı alacağız. Bütün ailelerin çocukları gelsin istiyoruz. Yeter artık bu analar babalar ağlamasın" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2020-09-09 17:43:24



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