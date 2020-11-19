Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu Dicle ve Hani’de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, beraberindeki heyetle birlikte Dicle ile Hani ilçelerinde yapılan ve yapımına devam edilen spor tesislerinde incelemelerde bulundu.
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Dicle’de bulunan spor tesislerini gezerek incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu’ya Gençlik ve Hizmetlerden Sorumlu İl Şube Müdürü Mehmet Hanefi Altınboğa, Yatırım ve İnşaat İl Şube Müdürü Hüseyin Dayan, Gençlik ve Spor Dicle İlçe Müdürü Yücel Mavidemir ve çok sayıda kurum personeli eşlik etti. Dicle ilçesindeki temaslarından sonra Hani’ye geçen Uslu, buradaki spor tesislerini de gezerek incelemelerde bulundu. Uslu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra Diyarbakır'a döndü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.