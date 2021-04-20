Bağlar’da nefes alanları genişliyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, hayata geçirdiği çok amaçlı park projeleriyle ilçenin yeşil alan hacmini artırarak vatandaşlar için doğal ve dinlenme alanları meydana getirip ilçenin çehresini değiştiriyor.

Bağlar Belediyesi, birbirinden önemli özellikleri barındıran projeyi Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde 1131 ve 1139. sokakların bulunduğu 25 bin metrekarelik bölgede hayata geçiriyor. Belediyenin kendi imkanlarıyla inşa edeceği projenin cezbeden ayrıntıları çevrede yaşayan vatandaşları cezbediyor. Projenin uygulanmaya başlandığı bölgede incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ‘Ya Allah Bismillah’ diyerek fidanları kendi elleriyle toprakla buluşturdu.



''Parklarımız şehrin çehresini değiştiriyor''

İlçede yeşil alan oranını artırmak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için son 25 ayda 7 önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Beyoğlu,bu projelerin hepsinin belediyenin kendi imkanları kullanılarak bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun ağaçlarla gerçekleştirildiğini kaydetti. Beyoğlu, ''Yeşil alan sayımız artsın, vatandaşımızın nefes alabileceği oksijen depoları fazla olsun diye gayret ediyoruz. Son iki yılda 7 park projemizi hayata geçirdik. Hepsinin taşıdığı ayrı güzellikler var. Şehrimizin çehresini değiştiriyor. Bu parkımızı da inşallah en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız'' dedi.

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