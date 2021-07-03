(Düzeltme) Ebru Yaşar’ın katılımıyla Diyarbakır’da eğlence mekanı açıldı Diyarbakır'da ünlü şarkıcı Ebru Yaşar rüzgarı esti Ebru Yaşar pandemi sonrasında ilk konserini eşinin memleketi Diyarbakır'da verdi

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven, pandemiden sonra ilk konserini eşi Necat Gülseven'in memleketi Diyarbakır'da verdi. Uzun aradan sonra ilk kez konser veren Yaşar, dolu dolu bir sezon olacağını aktardı.

Diyarbakır’da eğlence sektörüne yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Pandemi döneminde normalleşmenin başlamasıyla ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven, pandemiden sonra Diyarbakır'daki ilk konserini yeni açılan Sahne Diyarbakır mekanında verdi. Eşi Necat Gülseven ile birlikte katıldığı mekanın açılışı büyük bir coşkuyla kutlandı. Birçok parçasını sevenlerine söyleyen Yaşar, büyük ilgiyle karşılaştı. Uzun bir aradan sonra sahneye çıktığını ve birçok şarkının sözlerini unuttuğunu kaydeden Yaşar, yeni klip ve albüm müjdesi verdi. Yaşar, “Açıldık, artık kusurlar olacaktır ilk sahneler uzun zamandır sahnede değiliz, ben bazı şarkılarımın sözlerini unuttum. Ben sabah çok erken saatlerde geldim, önce gidip aile ve büyüklerimizi ziyaret ettik, inanılmaz dolu dolu geçti. Bugün iki açılış birden hem bu güzel mekanımızı açtık, hem de okulumuzu açacağız inşallah çok güzel bir sezona giriş yapacağız. Diyarbakırlılar beni yalnız bırakmazlar, zaten Diyarbakır doğumlu sayılırım annem burada bana hamile kalmış, buralıyız, gelinleri de olduk. Türkiye’nin dört bir yanı bizim memleketimiz, nerede olduğumuz değil birbirimize nasıl baktığımız gönlümüzde birbirimizi nasıl hissettiğimiz önemli. Sessize aldım dünyayı yeni klip çektik albümün 3’üncü klibini çekiyoruz, sahneye çıkmadım ama stüdyoda bol bol şarkılar, albüm yaptım, ha bire klip çektim. Çok matrak yaz klibi eğlenceli bu havalarda hiç klibim olmamıştı, o yüzden bana çok tatlı ve değişik geldi, oda sürpriz olsun” dedi.

Diyarbakır’a yenilik kattı

Sahne Diyarbakır mekan işletmecisi Azad Gönder, Diyarbakır’ın eğlence sektörüne yenilik katmaya başladıklarını aktararak yeni mekanlar açmaya devam ettiklerini kaydetti. Gönder, “3 yıl önce başladık, bugünde Sahne Diyarbakır’ın açılışı vardı Ebru Yaşar’la birlikte, şehrimiz için hizmet vermeye devam ediyoruz. Biraz maliyetli oldu ama şehrimiz için değiyor. Talep pandemiden dolayı az olsa da normalleşmede iyi olacağını düşünüyoruz. Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin buna ihtiyacı vardı bizde bu ihtiyacı giderdik. Çevre illerden gelenler var, İstanbul’da bile doğu kültürünün eğlencesini merak edip gelenler var. Sürekli sahnemizde ünlüler yer alacak herkesi mekanlarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

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