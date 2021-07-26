AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı kan bağışında bulundu Suna Kepolu Ataman, Kan bağışında bulunarak Diyarbakırlıları aşı olmaya davet etti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi, Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Suna Kepolu Ataman, Silvan ilçesinde AK Partili kadın ve gençlerle birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı, Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı ve Silvan İlçe Başkanlığı yöneticileri Silvan ilçesindeki kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulunuldu. Suna Kepolu Ataman, Silvan ilçesinde bulunan kan bağışı standını ziyaret ederek kan bağışında bulunurken, tüm Diyarbakırlıları Covid19 aşısı yapmalarını istedi. Kepolu Ataman, "Pandemi süreci dolayısıyla kan stoklarına ciddi oranda ihtiyaç duyulduğu bu dönemde Türk Kızılay noktalarında devam eden kan bağışına herkesi davet ediyoruz. Kan hayatımızın temel kaynağıdır. Bu nedenle hayata can vermek için AK Parti il teşkilatı ve Silvan ilçe teşkilatı olarak, kan bağışı kampanyasına katkıda bulunmak istedik. Kan bağışını yaparken, hayata can verdiğimize inanarak kan bağışı kampanyasına katkıda bulunduk. Bütün Silvan halkına kurum ve kuruluşlarına burada çağrıda bulunmak istiyorum. Burada kan bağışı kampanyamıza destek vermelerini kan bağışına davet ediyorum. Bilindiği gibi Covid19 salgını dünyada, ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde son zamanlarda bir artış var. Silvan halkından sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyarak, bununla beraber aşı yapmalarını istiyorum. Silvan neden Diyarbakır'a örnek olmasın, o yüzden Silvan halkından aşı olmalarını istiyorum. 'Haydi Diyarbakır, haydi Silvan aşı olmaya' diyerek bugün tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Desteklerini eksik etmeyip bu çağrımıza duyarsız kalmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kepolu Ataman ile beraberindekiler Gazi Caddesi hükümet konağı önünde bulunan Kızılay kan bağışı standına gelerek burada kan bağışında bulundu.

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