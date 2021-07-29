Başkan Türkmen: “Daha yeşil, bir Bismil için çalışıyoruz”

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, park, refüj ve yol kenarlarında çiçek ekimi ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bismil İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan park, bahçe, mesire yeri, yeşil alan ve yol kenarları bakım, yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından ilçede çiçek dikimi, çim ekim ve bakımı, ot temizliği, oyun gruplarının bakımı ve yenilenmesi, toprak tesviyesi ve bahçe düzenlemesi çalışmaları da yapılıyor.

Daha yeşil bir Bismil'e kavuşmak için çalıştıklarını ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ekipler tarafından düzenli olarak parklarda yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları devam ettiğini belirterek amaçlarının vatandaşların nefes alabileceği, çocukların parklarda güvenle oyun oynayabileceği, yeşilin hakim olduğu, göze hoş gelen bir ilçeye kavuşturmak olduğunu kaydetti. Bu kapsamda çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizdi.

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