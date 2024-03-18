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        Mehmet Emin Ay ve Murat Belet ramazan etkinliğinde Diyarbakırlılarla buluştu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve ilahi-ezgi sanatçısı Murat Belet'i Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:55
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        Mehmet Emin Ay ve Murat Belet ramazan etkinliğinde Diyarbakırlılarla buluştu
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve ilahi-ezgi sanatçısı Murat Belet'i Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği, "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonunda, "Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" mottosuyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mehmet Emin Ay söyleşi yaptı, Murat Belet ise konser verdi.

        Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ramazan Bozkuş, ramazan ayında bu tür dini etkinliklerin olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Program, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday'ın plaket takdimi ile sona erdi.

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