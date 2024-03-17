Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini aktaran Uslu, "Mahmut'u almakta kararlıyım. Her sabah buraya geliyoruz. Nöbetimize devam edeceğiz. HDP'den çocuklarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Demir, "Aziz gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.