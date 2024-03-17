Diyarbakır Valisi Su'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su, mesajında, ülkenin şanlı tarihinin altın sayfalarından biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109 yıl önce yüce milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği, tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Anadolu'nun dört bir yanından gelerek yedi düvele karşı Çanakkale'de verilen topyekun mücadelede ecdadın, milletin zor günde nasıl bir ve beraber olduğunu gösterdiğini ifade eden Su, şehit kanlarıyla sulanan topraklara düşmanın ayak basmasına izin verilmediğini bildirdi.

Su, mesajında şunları kaydetti:

"Yüce milletimizin tüm olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen kendisinden katbekat güçlü olan ülkelere karşı imanıyla ve azmiyle verdiği bu destansı mücadele, her daim birlik ve beraberliğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin, canları pahasına koruyarak bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı, onlardan aldığımız güç ve ilhamla sonsuza kadar yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."