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        Diyarbakır'da Grup Dergah ve Ender Tekin konser verdi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Ender Tekin ve Grup Dergah'ı Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:02
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        Diyarbakır'da Grup Dergah ve Ender Tekin konser verdi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Ender Tekin ve Grup Dergah'ı Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

        "Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilahi ve ezgi konserleri devam ediyor.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Ender Tekin ve Grup Dergah sevilen ezgilerini seslendirdi.

        Dinleyicilerden Ebra Yüksel, etkinlikleri keyifle takip ettiğini ifade etti.

        Yüksel, "Ramazan ayında böyle programların olması beni çok memnun ediyor. Ben buraya arkadaşlarım, ablam ve annemle geldim. Ramazan ayını dolu geçiriyoruz. Bu yüzden belediyemize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Program, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve DBB Kültür Şube Müdürü Ahmet Akrep'in sanatçılara plaket takdimi ile sona erdi.

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