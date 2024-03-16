Diyarbakır merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şebekenin telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp hakkınızda "terör örgütü soruşturması var" diyerek paralarını aldığı tespit edildi.

Ekiplerce, 2 ay boyunca yapılan teknik takip sonucu, sürekli sahte hat kullanan ve hatları değiştiren şüpheliler belirlendi.

Çağrı merkezi gibi zanlıların arama yaptığı, "Operasyon yapılacak", "Paralarınızın seri numarası alınacak", "Hesabınızı FETÖ ele geçirdi", "Adınıza hesaplar açıldı" ve "Örgüt adınızı kimlik çıkarttı" şeklindeki sözlerle mağdurları kandırarak, para vermeye ikna ettiği ortaya çıktı.

"Eldenci" diye tabir edilen kuryenin Şanlıurfa'dan, Ankara'ya, oradan da İstanbul'a giderek mağdurdan parayı aldığı ve dikkat çekmemek için aktarma yaptığı tespit edildi.

"Jetlag" adı verilen Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.