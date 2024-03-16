Taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, kamerada: 3 yaralı
DİYARBAKIR'da hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR’da hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası takside çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Kaza, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası taksi alırken, iki araçta bulunan 3 kişi otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, 3 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.